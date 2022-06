Dit weekend: Dertig jaar Beigemse Brocante op den Dries

Dilbeek RESTOTIP. Greek Garden in Groot-Bijgaarden: “De smaak van échte Griekse keuken”

Een transformatie van jewelste bij Greek Garden in Groot-Bijgaarden (Dilbeek). Enkele maanden geleden toverden de uitbaters hun wijnbar om naar een écht Grieks restaurant. Onder de indruk waren we zeker, want zowel aan de bediening als het eten snuif je de Griekse cultuur op.

3 juni