Dirk Bauweleers is nieuwe voorzitter van GROEN Grimbergen

“Wij zijn ervan overtuigd dat Dirk de juiste man op de juiste plaats is”, aldus Boelens die wel fractieleider blijft. “De reden van mijn stap opzij? De taken van voorzitter én fractieleider bij een persoon leggen is echt veel werk. Het is tevens goed een voorzitter te hebben die niet geconfronteerd wordt met ‘de waan van de dag’ en zich kan toeleggen op een lange termijn strategie voor de partij. Zeker naar de komende gemeenteraadsverkiezingen toe betekent de extra inbreng van Dirk als voorzitter een versterking.”

Bauweleers woont al 32 jaar in Grimbergen en is nieuw in de Grimbergse politiek. Hij stond nog niet eerder op een kieslijst en is pas een aantal maanden actief als politieker toch is engagement iets wat hem drijft. Zo was hij lang nationaal voorzitter van de Fietsersbond en is gedreven om de Groene ploeg in Grimbergen te versterken. “Groen wil het juiste voor Grimbergen. Er kan in Grimbergen heel wat beter. En met zo’n gedreven en actieve groep wil ik daar graag mijn steentje toe bijdragen.”