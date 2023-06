Deelnemers Babbelbad en Samen Spelen met Taal ontvangen hun diploma

Lezersbijdrage Andrik Fol Classic rijdt zondag weer uit: derde keer fietsen voor het goede doel

Op zondag 4 juni kan je in Kapelle-op-den-Bos opnieuw deelnemen aan de Andrik Fol Classic. Dat is een sportief evenement ter nagedachtenis van Andrik Fol. Hij overleed in 2019 bij een verkeersongeval op de A12. Fietsers en wandelaars kunnen er hun beste beentje voorzetten. Een deel van de opbrengst wordt geïnvesteerd in verkeersveiligheid.