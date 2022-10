Deel jouw warmste herinnering aan iemand die er niet meer is

grimbergen Gratis ontbijt en speelmomen­ten: Grimbergse jeugdbewe­gin­gen organise­ren tal van activitei­ten tijdens de Dag van de Jeugdbewe­ging

Vrijdag is het dag van de jeugdbeweging. Dan mag iedereen ongegeneerd met Chiro- of, KLJ-, of KSA-, of scouts uniform naar de schoolbanken trekken. In Grimbergen krijgen ze een gratis ontbijt aangeboden door het bestuur en de jeugdraad en na schooltijd zijn er leuke activiteiten voorzien.

19 oktober