De Rochusvrienden zetten zich schrap voor drie dagen feest ter ere van 101-jarig bestaan

GrimbergenAdem diep in want honderd kaarsjes blazen is veel! De Koninklijke Muziekvereniging De Rochusvrienden uit Beigem laat hun verjaardag dan ook niet ongezien passeren en maakt jullie warm voor drie dagen feest inclusief een concert waar ze samen met Belle Perez de pannen van het dak zullen doen springen, het is te zeggen de tent zullen doen ontploffen. Een afterwork party, memorabel concert en verzameling van bevriende muziekverenigingen doen de grote tent op het plein voor de Parochiezaal op zijn kop staan.

Op 18 september 1921 ontstond fanfare De Rochusvrienden. Het doel was om mensen na jaren van oorlog een bezigheid, verbondenheid en plezier te brengen. Na vijftig jaar werden ze de Koninklijke Fanfare De Rochusvrienden, er kwam een majorettengroep, ze startte een eigen muziekschool op binnen de vereniging en intussen zijn we 100 - eigenlijk 101- jaar verder. Ondertussen wisselden ze van van naam en werd ‘fanfare’ ‘Muziekvereniging’ De Rochusvrienden. Een vereniging die zowat heel het kleine Beigem bij elkaar houdt.

“Muziek staat uiteraard centraal hier maar het is zoveel meer dan muziek alleen”, zegt voorzitter Wim Buelens. “Wij zijn nog een echte vereniging die aan elkaar hangt en waar de hobby niet stopt na de repetitie hier in de zaal op dinsdag”, vertelt hij terwijl we in de cafetaria met glazen deuren staan en de volwassenen verder repeteren. Er heerst een groot gevoel van verbondenheid. “Dat komt dankzij onze dirigent Nik Goovaerts die iedereen weet te motiveren maar ook omdat we samen tijd spenderen buiten de repetities. Na de repetitie krijgt iedereen een gratis drankje en velen trakteren eens wanneer ze verjaren. Velen zitten hier dus ook langer dan één drankje”, lachen ze. Ze gaan met heel de bende op muziekkamp, afwisselend naar zee en de Ardennen en werken daar automatisch aan de teamspirit. “Dat maakt dat wij heel veel steun aan elkaar hebben wanneer iemand een familielid verliest of dat we elkaar zo goed kennen en naar trouwfeesten gaan, we zijn meer dan mensen met een gezamenlijke hobby.”

Jonge ploeg & veel ambiance

Ondanks dat ze wat gemiddelde leeftijd betreft een jonge vereniging zijn, is uitbreiding steeds welkom. “Zowel muzikanten als helpende leden. Tapleden of diegenen die achter de schermen willen helpen zijn altijd welkom. Onze grote valkuil is dat velen die starten als taplid (bijvoorbeeld ouders waarvan de kinderen muziek spelen in de vereniging, red.) uiteindelijk ook beginnen te spelen en ze de twee natuurlijk niet tegelijk kunnen uitvoeren. Zo zijn we steeds op zoek naar nieuwelingen.” Steven De Prins: “Ooit hadden we zoveel leden dat we bij optochten in Beigem dat wanneer de laatsten aan de gedenksteen aan het oud gemeentehuis vertrokken, de eerste al aan café Rubens waren. Een massa volk dus.”

Naast al dat repeteren kunnen ook de concerten tellen. “We speelden met heel wat grote namen samen en er kwamen ook veel grote namen optreden. Helmut Lotti, Bart Kaël en Will Tura kwamen bijvoorbeeld al optreden. We speelden al samen met Eric Baranyanka, Coco Jr., Barbara Dex en op ons groot feest samen met Belle Perez een zangeres van formaat!

Het feestweekend bestaat uit drie dagen: de aftrap is op vrijdag 22 april met feest in het dorp. Een gratis afterwork, met foodtrucks waar je tijdens het drinken en eten kan genieten van live muziek van de Coverband Silicon Carne met aansluitend een fuif met DJ Selle (ex-Celebration), waar heel de buurt op uitgenodigd is. Op zaterdag een spetterend concert van KM De Rochusvrienden samen met Belle Perez. “Vergeet je tickets niet tijdig te bestellen!”, waarschuwen ze. En op zondag valt het doek na Muziek in het dorp. Liefst zeven van hun bevriende verenigingen zullen optreden van de namiddag tot de avond.

Volledig scherm Muziekvereniging De Rochusvrienden tijdens een van de repetities Grimbergen - Beigem © Marc Baert

