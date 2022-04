De man achter de spandoeken: de 91-jarige Louis Rummens trekt nog met zijn rollator de straat op met petitie en affiches

Nu al gevaarlijk voor fietsende scholieren

Ondanks dat op de spandoeken enkel staat ‘GEEN JUMBO’, willen ze eigenlijk geen van de drie projecten gerealiseerd zien. “Dat het OCMW en het gemeentehuis fysiek samen horen te zitten, klopt volgens mij voor geen meter. Ze gooiden meer dan een miljoen euro weg door dat project in Strombeek af te schaffen. Hun idee (doelende op de huidige meerderheid, red.) om alles hier te centraliseren is één ding. Maar dan realiseren ze zich dat ze parking nodig hebben. Bovengronds gaan ze er zelfs schrappen, dus moet er een ondergrondse komen. Daar hebben ze geen geld voor dus gaan ze in zee met TS33 die dan met de JUMBO op de proppen komt. Ons Prinsenbos komt daardoor in gevaar. De veiligheid van de schoolkinderen komt in gevaar. En het landelijk karakter van onze mooie gemeente. Ik maakte de oorlog mee, ik maakte de veranderingen in de politiek door. Ik zag al heel veel in mijn leven. Maar de toekomst van Grimbergen wil ik niet zo zien. Wij zijn klaar voor de strijd”, zegt Rummens.