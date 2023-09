Dag 1 van Voodoo Village is helemaal uitverkocht: “Met hulp van het goede weer”

Fietso­theek Fiets Op Wielekes voortaan in voormalige uitleen­post biblio­theek

Zaterdagochtend is de verhuis van fietsotheek Fiets Op Wielekes afgerond. Voortaan kunnen de fietsen in de voormalige uitleenpost van de bibliotheek in de Moniestraat in Hofstade uitgeleend worden.