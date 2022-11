Crèche moet kinderen al twee weken in 12 graden te slapen leggen door defecte verwarming: “Sluiten? Dan bezorgen we ouders net meer problemen”

Zemst 105 stoere waterrat­ten trotseren de kou tijdens ‘Start to ijsberen’

Wie maar niet genoeg krijgt van vriestemperaturen, kan tijdens ‘Start to ijsberen’ leren hoe je op een juiste manier een frisse duik in het water neemt. Zondag vond de eerste sessie plaats in het sportdomein in Hofstade.

20 november