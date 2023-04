Chloë (17) zet zich deze zomer in Senegal in voor genderrechtvaardigheid: “Kans grijpen om te kunnen helpen”

Lessen­reeks ‘Leren fietsen voor volwasse­nen’ begint op 20 april

De lokale besturen Vilvoorde, Zaventem, Machelen en Grimbergen organiseren samen met SAAMO een cursus voor volwassenen die niet kunnen fietsen of zich niet goed voelen op de fiets. Heb je nooit leren fietsen? Heb je lang niet meer gefietst? Ben je bang om in het drukke verkeer te fietsen? Dan is deze cursus misschien iets voor jou.