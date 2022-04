Champagnebier en take away voor tienjarig bestaan Feniks 4 Life

grimbergen Negen vluchtelin­gen­kind­jes stromen in bij onderwijs

In Grimbergen komen negen kindjes in aanmerking om in te stromen in het onderwijs. “Drie van hen zitten nu al op de schoolbanken. De andere zes kunnen na de Paasvakantie instromen”, zegt schepen voor onderwijs Karlijne Van Bree (Vernieuwing). Mensen die de taal machtig zijn, zijn welkom om hulp te bieden.

5 april