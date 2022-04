CD&V dient bezwaar in tegen vergunning nieuwe vleugel gemeentehuis

“Om een zo correct mogelijk dossier in te dienen, onderzoeken we momenteel nog welke concrete punten we zullen aankaarten. We denken aan bouwlagen, perceelsgrenzen en het grote volume van het gebouw. Vooral dat is buiten proportie. Ook de omgeving is daar niet op afgestemd. Denk aan mobiliteit. Dit project zal tal van extra autobewegingen in het centrum met zich meebrengen en er rijdt zelfs geen bus tot voor het gemeentehuis. Ook de afbraak van de jongensschool is bij ons een doorn in het oog. Al deze zaken maken dat het voor ons geen geschikte locatie is om zo’n groot gebouw neer te poten”, aldus CD&V bij monde van fractieleider Jelle De Wilde.