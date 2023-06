CC Strombeek maakt programma bekend, ticketverkoop start op 10 juli

Opnieuw Mariabeeld van sokkel geduwd, ander met graffiti beklad en hakenkruis in gekerfd

Nadat enkele maanden geleden een Mariabeeld in Eppegem van zijn sokkel geduwd werd, hebben vandalen het afgelopen weekend gemunt op twee beelden in de pastorietuin in Elewijt. Eén Mariabeeld werd van de sokkel geduwd, een tweede werd met graffiti beklad en er werd een hakenkruis in gekerfd. De gemeente betreurt het vandalisme.