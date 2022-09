Cambio in Grimbergen: Stap snel in en betaal geen instapkosten

meise Nieuwighe­den bij Stripbib de negende kunst

Een nieuw schooljaar, een nieuwe wind moeten ze bij Stripbib De 9de Kunst denken: want ze zitten weer in een nieuw jasje. “Ons onthaal is aangepakt. De balie waar je strips uitleent of binnen brengt ziet er anders uit. Kom zeker eens langs om ze in het echt te zien!”, moedigt Axel Depuydt aan.

31 augustus