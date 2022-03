Cafetaria Singel staat te koop. Bieden vanaf 270.000 euro

Asse/Dilbeek/Wemmel Dilbeek, Asse, Wemmel en VDAB willen meer mensen aan het werk te krijgen

De lokale besturen van Dilbeek, Asse en Wemmel hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met VDAB. Met deze overeenkomst willen de partners de uitdagingen op de lokale arbeidsmarkt samen aanpakken en zo meer mensen aan het werk helpen. Een van de concrete acties in het actieplan is de organisatie van een jaarlijkse jobbeurs in samenwerking met Haviland. Deze jobbeurs vindt afwisselend plaats in de drie gemeenten. De samenwerkingsovereenkomst loopt tot 31 december 2025.

6 maart