Café Liermolen nog steeds op zoek naar tijdelijke uitbater

Schaarbeek REPORTAGE. Achter de deuren van Schaar­beeks kraakpand, waar de vluchtelin­gen­cri­sis zijn hoogtepunt bereikt: “Dit is ronduit onmense­lijk”

Met de brand van gisteren bereikt de toestand in het kraakpand in de Paleizenstraat in Schaarbeek een nieuw dieptepunt. Nog steeds worden de mensen aan hun lot overgelaten en schuiven de verschillende bevoegdheden de verantwoordelijkheid door naar elkaar. Volgens de laatste schattingen zouden er zo’n 1.200 mensen in het gebouw verblijven. Het gaat zowel om asielzoekers als vluchtelingen. “Die oorlog tussen de federale regering en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moet stoppen. Het gaat hier om mensen.”

13 januari