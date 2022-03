Bufferbekken is klaar voor 25.000 m3 water

vilvoorde Voor subsidies is het te laat, maar een nieuwe gascentra­le in Vilvoorde kan nog steeds. Of komt er toch een windmolen­park?

Komt de STEG-centrale, de nieuwe gascentrale in Vilvoorde, er nu of niet? Een vraag die velen zich stellen. Alhoewel ENGIE de subsidies die de federale regering kan uitdelen misloopt, is het project in Vilvoorde nog niet ten dode opgeschreven. Actiegroepen zien dit als een uitgelezen kans om opnieuw te ijveren voor hernieuwbare energie.

