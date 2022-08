Brand restaurant Ad Os Grill

De brand brak uit omstreeks 20.15 uur in het restaurant op de hoek van de Vilvoordsesteenweg en de Driekastanjelaarsstraat. Al snel verspreidde het vuur zich en was het hele restaurant bevangen door de rook. Een rookpluim was tot ver buiten zichtbaar en buurtbewoners moesten een tijdlang ramen en deuren gesloten. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er is flink wat schade in het restaurant. De brandweer moest onder meer het plafond ontmantelen om te gaan of er brandschade was. Niemand geraakte gewond.