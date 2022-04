Bomen van de Veldkant dan toch gekapt: “Veilig fietspad staat voorop”

Vandaag start de kap van zo’n vijftig bomen langs de Veldkantstraat. Al jaren lang willen velen een degelijk fietspad in de Veldkantstraat tussen het centrum en de Verbrande brug. Daarvoor zouden eerst alle honderd bomen verdwijnen. Een actiecomité en Groen Grimbergen opperden hevig om dat niet te doen. Er werden suggesties gedaan om de fietsroute langs een parallelle straat te voorzien, om de straat herin te richten en bermen met hagen aan te leggen en dergelijke. “Dewelke we ook allemaal in overweging namen”, zegt burgemeester Selleslagh (Open VLD). “Maar er komt een fietspad en langs een kant van de straat zal een deel gekapt worden. Er komen ook nieuwe bomen elders in de plaats. Dat kan aan de overkant van de weg, hetzij op andere plekken in de gemeente. Ze zullen gecompenseerd worden.”

Tussen het café Nieuw Kwartier en straat Hoeveland komt het nieuwe fietspad waar fietsers in de twee richtingen over moeten langs de Noordelijke zijde. Aan de rechterkant wanneer je van het Nieuw Kwartier richting het centrum rijdt. “Op dat stuk worden de bomen langs ene zijde gekapt en starten weldra de werkzaamheden om de nutsvoorzieningen te vernieuwen. Gezien het een zijde van de straat is, zal verkeer normaliter mogelijk blijven”, legt burgemeester Selleslagh uit. “Tegen dat die werken klaar zijn hopen we de aanbesteding rond te hebben voor het aanleggen van het fietspad. Tussen het fietspad en de baan komt een groene strook met haagbeplanting.”

Alle bomen weg?

De burgemeester ging ook ter plaatse met Bert Wallyn van het actiecomité. Hij legde uit waarom het bestuur voor deze oplossing koos. “Voor ons het tweede worst-case scenario”, zegt Wallyn. “In dit scenario houden ze totaal geen rekening met de richtlijnen voor fietspaden van de toekomst. Het is niet breed genoeg voor bijvoorbeeld speed pedelecs in twee richtingen, bakfietsen,... We staan zelf nog steeds achter onze versie waarbij we zelfs bereid waren om alle lindes op te geven als er maar genoeg groen in de plaats kwam. Daarbij was ruimte voor degelijke fietspaden langs beide kanten, tweerichtingsverkeer in een zone 50 en veel plaats voor klimaatvriendelijkere bomen en een haag tussen fietspad en rijweg. Versta me niet verkeerd, we zijn voor het behouden van de bomen maar wilden aantonen dat je met een beetje out-of-the-box denken best tot kwalitatieve oplossingen kan komen. Nu kiest het bestuur voor de makkelijke weg in onze ogen.”