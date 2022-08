Bijna 1.300 GAS-boetes voor zwerfafval, sluikstorten en verkeersovertredingen

grimbergenIn de eerste helft van 2022 werden in Grimbergen bijna 1.300 GAS-boetes uitgeschreven. 140 boetes daarvan gaan over sluikstort en zwerfafval.

De eerste 140 GAS-boetes zijn het resultaat van het engagement van afvalintercommunale INCOVO, gemeentelijke én gewestelijke handhavers in de strijd tegen zwerfvuil en sluikstort.

“In 2021 stapte onze gemeente in een intensief coachingstraject onder begeleiding van Mooimakers, het Vlaams initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Samen met Mooimakers zetten we in op bewustmaking, maar sensibiliseren alleen blijkt spijtig genoeg onvoldoende”, aldus burgemeester Bart LAeremans (Vernieuwing). “Overtreders krijgen niet alleen een GAS-boete, maar mogen zich ook verwachten aan de opruimkosten, die flink kunnen oplopen.”

Schepen Chantal Lauwers: “Het gewest en de Vlaamse overheid zetten extra handhavers in. ER waren er al 10 aan de slag, daar komen er nog 26 bij. De handhavers worden vooral ingezet op hotspotlocaties en tijdens evenementen die veel publiek lokken, zoals een jaarmarkt of kermis. Tijdens het kermisweekend van 11-12 juni in Strombeek-Bever betrapten onze handhavers zo 12 overtreders. Het ging voornamelijk over het weggooien van sigarettenpeuken op openbaar domein en/of het niet bijhebben van een hondenpoepzakje.”

De gemeente en Mooimakers zetten over enkele maanden ook in op een grote kuis in de gemeente om zo sluikstorten en vooral zwerfvuil aan te pakken: de week van de handhaving.

GAS-boetes op verkeersinbreuken liepen zeer snel op. De eerste zes maanden van dit jaar klokken ze in Grimbergen af op 1.147 GAS-boetes.

