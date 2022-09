Bib Grimbergen brengt Ish en Frans Van der Aa met nieuwe activiteiten

vilvoorde School GO! Horteco ziet straks 59% van werkings­bud­get naar energie gaan. In 2021 was dat 21%

Meer dan de helft van het voorziene werkbudget van GO! Horteco in Vilvoorde zal in 2023 naar energie gaan. “Dit is niet houdbaar. Niet voor gezinnen en niet voor scholen.”

23 september