Bewoners en handelaars geïsoleerd nadat schip tegen brug vaart: “Mijn klanten komen vooral van de overkant. Wat nu?”

Ro­ma-familie van 74 personen kraakt leegstaand gebouw in Grimbergen, buurtbewo­ners reageren: “Op enkele uren was de verhuis rond”

De buurt van de Jozef van Elewijckstraat in Strombeek-Bever is sinds dinsdagavond in de ban van de komst van 74 krakers. Deze groep, Roma met Moldavische nationaliteit, betrekt sindsdien een leegstaand kantoorgebouw. Onbegrip en onzekerheid beheersen de gesprekken in de wijk. We staken ons licht op bij de buren en de krakers zelf. “Op enkele uren was de verhuis rond.”