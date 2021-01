Bewoners Borrekensveld zijn het zat: aangetekende zending komt 11 maanden te laat, pakketten verdwijnen... “Postbode tekent zelfs gewoon zelf af”

Aline ontving een aangetekende zending die bijna een jaar onderweg was. De afstempeling was gebeurd op 28 februari 2020. Ze kwam aan op 13 januari 2021. Haar frank viel eerst niet. “De brief kwam van het OCMW om een afspraak voor te stellen. Ik liet hen weten dat we er zouden zijn die dag in maart. Vreemd genoeg wisten ze bij de dienst van het OCMW van niets. Toen pas kwamen we er achter dat het over een afspraak in maart 2020 ging en de brief bijna een jaar na datum aankwam. En dat voor een aangetekende zending!”