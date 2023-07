Nieuwe speeltuin verdeelt Houtem: “Gaat ten koste van ons dorpsge­zicht”

De locatie van de nieuwe speeltuin in het centrum van Houtem zorgt voor beroering in de Vilvoordse wijk. Enkele, vooral oudere, bewoners klagen dat het dorpszicht voorgoed beschadigd is. Rondvraag leert dat ook op andere vlakken het schoentje knelt. De speeltuin is ondertussen heel populair bij het doelpubliek.