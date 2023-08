NET OPEN. Delphine en Mickaël combineren hun passies bij Boutique/Bar Raphaëlle: “Handtassen en elke dag verse taart”

Sinds kort is Grimbergen een opvallend concept rijker. Delphine Rasschaert (43) en Mickael Botta (44) verbinden bij Raphaëlle (leder)mode met horeca. Nadat het koppel de deur bij restaurant Botta N Ik achter zich dicht trok, was het tijd voor iets nieuws, met meer gezinsvriendelijke uren. In de winkel vallen de handtassen meteen op: “Maar ook mannen vinden hier zeker hun ding.”