Dierenop­vang­cen­trum zo vol dat er geen katten meer bij kunnen: “Eigenaars, neem jullie verantwoor­de­lijk­heid”

Het dierenopvangcentrum in Eppegem voert een volledige opnamestop voor katten in. Het dierenasiel zit namelijk overvol, waardoor er geen plaats meer is. Alleen voor katten in dringende nood wordt een uitzondering gemaakt.