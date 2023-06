Bestuur plant facelift voor Gemeenteplein: “elkome groene oase”

NET OPEN. Dorine geeft Kaffee De Sport­vriend nieuw elan: “Ik kom zo graag tussen de mensen dat ik er mijn beroep van heb gemaakt”

Kapelle-op-den-Bos is een cafébazin rijker. Voortaan vind je Dorine Verschoren (41) achter de toog in haar Kaffee De Sportvriend. De naam bestond al, maar past perfect bij de nieuwe uitbaatster. “Dit weekend vieren we officieel de opening”, zegt Dorine. “Dan is iedereen welkom voor een gratis glas. Probeer zeker één van mijn nul-nul-drankjes.”