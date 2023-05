Bestuur Incovo trekt deze week zelf de werkhandschoenen aan

Een simpele wortel doet ‘gentleman-inbreker’ de das om: “Bejaarde vrouw trauma’s gegeven”

Een Roemeen die eerder zes jaar cel kreeg voor een gewelddadige inbraak in Grimbergen is van een kale reis teruggekomen voor de Brusselse correctionele rechtbank. De man tekende na zijn arrestatie in zijn thuisland verzet aan om een mildere straf te bekomen, maar hier wilde de rechter niets van weten. En als hij van die wortel in de schuur was afgebleven was hij zelfs nooit veroordeeld...