B&B ABBEY, inclusief woonhuis, staat te koop: “Ik hoop dat iemand mijn droom verder zet”

grimbergenJan Vanden Meerssche van ABBEY in Grimbergen zet zijn B&B in de Meerstraat in Beigem, die maar liefst vier sterren heeft, te koop. De man stopt met de zaak nu de opbouw van residentie ABBEY van start is gegaan.

B&B ABBEY in Grimbergen staat te koop. De zaak, die vier sterren heeft, was een droomproject van Jan Vanden Meerssche, die de drijvende kracht is achter ABBEY, het restaurant en het hotel in de schaduw van de basiliek, pal in het centrum. Vanden Meerssche en zijn gezin wonen in de kangoeroewoning aan de B&B, en dat komt dus ook vrij. “Ik hoop dat iemand mijn droom verderzet. De inkomsten van de B&B lopen goed en ik zou nog steeds klanten doorverwijzen gezien tal van boekingen door mijn handen passeren voor het hotel. Als het hotel nu volzet is, verwijs ik hen ook door naar de B&B”, zegt Vanden Meerssche.

“Ik zou het jammer vinden moest het geen B&B blijven. Alles is er meer dan in orde om de vier sterren te behouden. Het is een goed draaiende zaak dus hopelijk zien kandidaten er potentieel in”, duimt hij. Het pand is opgedeeld in twee delen. De B&B bestaat uit twee kamers met elk een eigen badkamer en een gemeenschappelijke keuken. De woning telt vier slaapkamers en twee badkamers.

De reden dat Jan Vanden Meerssche er mee stopt is omdat de opbouw van de residentie ABBEY van start is gegaan. “We hebben het restaurant met de feestzalen, het hotel en nu krijgt de bouw van de residentie naast het restaurant mijn volle aandacht. Het zijn te veel balletjes om tegelijk in de lucht te houden.” De B&B bestaat intussen zo’n zeven jaar.

