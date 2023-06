Bedrijfspand in Strombeek-Bever gekraakt: “30 tot 50 mensen, vermoedelijk illegaal in het land”

Verdachte (24) aangehou­den in onderzoek naar verdacht overlijden in beruchte Anderlecht­se wijk Peterbos

Een 24-jarige man is aangehouden in het onderzoek naar het gewelddadig overlijden van een 29-jarige man in de Peterboswijk in Anderlecht. De jongeman heeft zich afgelopen vrijdag zelf aangeboden bij de politie en werd door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor doodslag. Dat meldt La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.