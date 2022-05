Basiliek weldra weer prachtig verlicht: “Duurzamer en mooier dan jaren geleden”

grimbergenOver enkele maanden zal de basiliek in Grimbergen weer floreren. De opvallende toren die een waar landmark is in Grimbergen en vanop sommige plekken in randgemeenten zelfs te zien is, zal 's avonds opnieuw verlicht worden. “Het proefopstelling was een succes”, zegt burgemeester Selleslagh tevreden.

Vroeger schitterde de basiliek van Grimbergen niet enkel overdag maar ook ‘s nachts. Zware spots deden de toren in het licht baden. “Echte energieverslinders waren het. Ze zorgden ook voor veel lichtvervuiling voor het naastgelegen MIRA, onze volkssterrenwacht. Toen een deel niet meer werkte en het wat duurzaamheid betreft niet meer te verantwoorden viel, ging de stekker er letterlijk uit”, vertelt Chris Selleslagh. Het is onder zijn impuls samen met Sibelgas en Fluvius dat er plannen kwamen om de toren weer letterlijk in de kijker te zetten wanneer de avond valt. Er zijn nu ook duurzamere alternatieven dan de energieverslindende spots van vroeger. “Dit keer gaan we voor nieuwe ledtechnologie. Daarmee is het mogelijk om veel gerichter te werken. Muurvlakken en ornamenten kunnen nu verlicht worden zonder dat daar het nadelige effect van strooilicht zich voordoet”, legt Benny Janssens van Fluvius uit. “Enkel de toren zal belicht worden en dus niet de omgeving.”

Verstofte sleutel

Goed nieuws voor Volkssterrenwacht Mira dus. Francis Meeus was er niet bij tijdens de proefopstelling maar hoorde van het succes en het minimum aan strooilicht. “De spots van vroeger zorgden voor veel lichtvervuiling. Dat bemoeilijkt het waarnemen van de hemel tijdens de nacht natuurlijk. Al die jaren was er al nauw contact in verband met de verlichting. We hadden vroeger een sleutel -die intussen al lang onder het stof ligt- waarmee we de lichten van de basiliek zelf konden dimmen wanneer er kijkavonden waren”, blikt Meeus terug. “Met de nieuwe verlichting zal dat ook het geval zijn. Al zal het er nu digitaal aan toe gaan. Natuurlijk wel enkel als er speciale evenementen zijn. Daarnaast moet het trouwens ook nog helder weer zijn want bij slechte weersomstandigheden kan je ook niet met de telescopen aan de slag. De grote spots van vroeger takelden sinds het begin van de eeuwwisseling af en al een paar jaar staat de basiliek in de duisternis.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm MIRA Grimbergen © Marc Baert

Abt Erik De Sutter is eveneens blij dat de basiliek weer zal schitteren. De tekeningen en sculpturen komen veel beter tot hun recht dan met de vroegere frontale verlichting. Toen baadde de basiliek echt in het licht. Nu is het veel artistieker. Het feit dat de ledverlichting duurzamer is, juichen we uiteraard toe”, zegt hij tevreden. “Het gebouw is ook een toeristische trekpleister en nu de microbrouwerij gerealiseerd is, loopt dit perfect in het verlengde van de opwaardering.” Volgens De Sutter bestelt de maatschappij de palen, en zal de definitieve verlichting te bewonderen zijn vanaf ongeveer september of oktober. Dan valt de duisternis weer vroeger en zal menig Grimbergenaar meteen weer kunnen meegenieten.

Tijdens het testmoment reden verschillende betrokkenen rond naar verschillende punten in Grimbergen, Meise, Vilvoorde en bijvoorbeeld Verbrande Brug om te zien wat het effect was en hoe ze deze testopstelling beoordeelden. “Geslaagd!”, zegt Chris Selleslagh tevreden.

Op de definitieve ledstralers zullen er bijkomend afschermkappen op de zijkanten geplaatst worden zodat er een nog scherpere aanlijning van het licht op de toren kan gebeuren. Het project wordt tenslotte gefinancierd door Sibelgas en de verlichting wordt aangesloten op het net van het openbaar domein. Het kostenplaatje bedraagt 47.550 euro.

LEES OOK:

Volledig scherm Beiaard Grimbergen aftrap Twan Bearda © Marc Baert

Volledig scherm MIRA Grimbergen © Marc Baert