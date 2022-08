Bagage van Joris blijft achter op luchthaven en wordt opengebroken teruggegeven: “En vliegtuigmaatschappij trekt zich daar niets van aan”

grimbergen, zaventemHet is ondertussen al achttien dagen geleden dat Joris Pauwels (65) uit Grimbergen in Spanje ontdekte dat zijn koffer was achtergebleven op de luchthaven van Zaventem. Het begin van een opeenvolging van problemen, want tijdens zijn afwezigheid werden dure spullen uit zijn bagage gestolen. De verantwoordelijke luchtvaartmaatschappij hult zich bovendien in stilzwijgen. “Onder andere een dure parfum werd gestolen.”