Alles over duurzamer en comfortabeler leven in zeven van elkaar losstaande Energiefitsessies

kapelle-op-den-bos Gedeelde frustratie over sluipwegen en knip Oostdijk

Enige maanden geleden startten de werken voor de heraanleg van de Oostdijk fase 2. “En vanaf dan is er een serieuze overlast in Oxdonk. Enerzijds wordt de knip niet gerespecteerd. Anderzijds is er in Oxdonk veel overlast door sluipverkeer mét overdreven snelheid”, kaart Ann Van Rompaey aan. “Veel bestuurders volgen niet de aangekondigde omleiding, maar rijden via Bredestraat-Oxdonkstraat-Haaksdonkweg naar de Sluisweg en Echelputstraat-Oxdonkstraat eveneens naar de Sluisweg. En dit aan ongepaste snelheden.”

9 september