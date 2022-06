Allerlaatste optreden van Discobar Steve Mc Donald

hofstade (zemst) Amerikaan­se ontwerpers olympisch skatepark komen Hofstade voorzien van State of the art Skatepark: “Zo zijn er slechts 3 in Europa”

Sport Vlaanderen kondigt een indoor skatepark aan om u tegen te zeggen. “Als dit klaar is zullen er slechts twee of drie gelijkaardige skateparken zijn in heel Europa. We halen er ontwerpers uit Amerika voor naar hier en mogen een state of the art skatepark verwachten”, zegt Diederik Van Briel van Sport Vlaanderen. “Als alles goed gaat is de opening voor de krokusvakantie 2023 voorzien.”

31 mei