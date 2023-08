Al 1.550 kippen gered van de slacht: “Nog 800 zoeken een nieuwe thuis”

Bloemenfes­ti­val ‘Flower Time’ van start: “Brengen ode aan het surrealis­me van René Magritte”

Vrijdag ging de vijfde editie van het bloemenfestival Flower Time van start. Voor het evenement zetten verschillende artistieke teams vijftien zalen van het Brussels Stadhuis letterlijk in de bloemetjes. Thema van dit jaar is surrealisme, ter gelegenheid van de 125e verjaardag van de geboorte van René Magritte. “We hebben de voorbije dagen weinig geslapen, maar we zijn heel tevreden met het eindresultaat", zegt een van de kunstenaars.