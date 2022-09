Afsluiting van ‘Hulp voor Oekraïne - fase 1'. STAM en pater Karel haalden 90.000 euro op en stuurden hele konvooien en ziekenwagens op

Grimbergen “Eerste dag volledig uitver­kocht”: 12 500 festival­gan­gers op Voodoo Village

Dit jaar werd Voodoo Village voor het eerst gespreid over een volledig weekend, het was dus spannend afwachten hoeveel bezoekers het festival zou trekken. Maar de eerste dag bleek alvast een schot in de roos: met 12 500 bezoekers was het festival zaterdag volledig uitverkocht. En onder de feestende festivalgangers werden ook enkele bekende koppen gespot.

