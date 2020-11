Afscheidnemende Pieter Timmers krijgt origineel welkom in Humbeek. “We konden dit niet ongemerkt voorbij laten gaan”

Vrijdag zwom onze nationale zwemtrots op de International Swimming League in Boedapest zijn laatste wedstrijden uit zijn carrière. In stijl, want in zijn laatste race, de 4x100 meter zwom hij met 46"64 de tweede beste splitchrono uit zijn carrière. Tijd voor een welverdiend pensioen dus in zijn thuisgemeente Humbeek, waar hij sinds de zomer is ingetrokken met zijn vrouw Elle en hun dochtertje Jutta.