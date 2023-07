Aanloop naar Vlaamse feestdag zorgt voor feestweekend in Grimbergen

Nog enkele vrije plaatsen in vakantie­kam­pen Vilvoorde

Deze week startte de stad Vilvoorde opnieuw met haar zomervakantiewerking voor kinderen en jongeren tussen 3 en 15 jaar. Onder de noemer De Leukste Vakantie organiseert de stad vakantiekampen op liefst zeven locaties verspreid in de stad met in totaal 480 opvangplaatsen per week. De meeste vakantiekampen deze zomer zijn volzet. Voor tienerwerking Mish Mash en enkele kampen in augustus (speelpleinwerking Drie Fonteinen, sportkampen Faubourg en kleuterkampen Koningslo) zijn nog een paar plaatsen vrij.