90 procent bestuurders houdt zich niet aan éénrichtingsverkeer, politie overweegt betonblok

Zonnige Jaarmarkt viert honderdste verjaardag

In het centrum van Wemmel werd de afgelopen dagen de Jaarmarkt gevierd. Het gaat om een extra feestelijke editie, want de Jaarmarkt is dit jaar net een eeuw oud. Desondanks toont het evenement zich springlevend. Het driedaagse gebeuren wordt maandagavond afgesloten met het Jaarmarktfestival.