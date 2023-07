74 krakers verlaten bedrijfspand: “Wel heel wat afval en beschadigde deur achtergelaten”

Buren houden picknick voor ‘stadsoase’ Rijcken­dael

Over één jaar, in juli 2024, zouden de werken moeten beginnen aan de nieuwe buurtschool op de plek waar nu Villa Rijckendael staat in Strombeek-Bever. Enkele buren zien dat liever niet gebeuren. Zij hebben zich verzameld onder de naam Stadsoase1853. Zondag houden zij een picknick op het terrein in kwestie.