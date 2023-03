3Wplus Kinderopvang organiseert jobdag: “Het blijft een fijne sector om in te werken”

Met een jobdag op woensdag 15 maart in Strombeek-Bever wil het team Kinderopvang van 3Wplus extra kandidaten aantrekken voor zijn opvanginitiatieven in Grimbergen en Wemmel. “Kinderopvang komt de laatste tijd niet altijd positief in het nieuws, maar het blijft een fijne sector om in te werken.”

Voor de voor- en naschoolse kinderopvang in de basisscholen van Wemmel en Grimbergen kan 3Wplus nog enkele extra begeleiders gebruiken. En in kinderdagverblijven SAM en Villa Rijckendael in Strombeek-Bever zou er nog respectievelijk een coördinator en begeleider mogen bijkomen.

De dag zelf een contract

Om die vacatures in te vullen, organiseert 3Wplus op woensdag 15 maart een jobdag. Kandidaten zijn tussen 13 en 18 uur welkom in basisschool ‘t Villegastje in Strombeek-Bever. “Iedereen is welkom op onze jobdag”, zegt Nele Macharis, teamleider Kinderopvang bij 3Wplus. “De zin om met kinderen te werken is voor ons het belangrijkste. Kandidaten kunnen de dag zelf nog hun contract tekenen.”

Gehoopt wordt dat er zich zoveel mogelijk kandidaten aanbieden. “We beseffen dat kinderopvang de laatste tijd niet altijd positief in beeld komt. Zo hebben de laatste tijd al verschillende crèches en onthaalouders hun werking moeten stopzetten na klachten”, zegt Macharis. “We mogen niet uit het oog verliezen dat er in de overgrote meerderheid van de opvanginitiatieven geen problemen en klachten zijn. Kinderopvang blijft een fijne sector om in te werken. Vanuit 3Wplus hebben we ook wel wat te bieden. Naast het loon is er nog een gratis hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques en een vergoeding voor het woon-werkverkeer.”

Praktisch

De jobdag vindt plaats op woensdag 15 maart van 13 tot 18 uur in basisschool ‘t Villegastje (De Villegas de Clercampstraat 85, 1853 Grimbergen). Inschrijven is niet nodig. Voor iedere aanwezige is er een gadget. Meer info krijg je via www.3wplus.be/vacatures/kinderopvang en kinderopvang@3wplus.be.

