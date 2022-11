3Wplus hoopt met jobdag tien openstaande vacatures in kinderopvang in te vullen

“We hopen dat succes te herhalen voor de noordrand”, zegt Nele Macharis, teamleider Kinderopvang van 3Wplus. “Voor die regio hebben we namelijk een tiental openstaande vacatures.” Zo worden er voor het nieuwe kinderdagverblijf Paviljoen in het gerenoveerde Margapaviljoen in Diegem vijf nieuwe medewerkers gezocht. “Ook in onze twee kinderdagverblijven in Strombeek-Bever kunnen we nog extra personeel gebruiken”, aldus Macharis. “Dat is ook het geval voor de opvang van schoolgaande kinderen in Grimbergen en Wemmel.”