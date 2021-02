220 feiten, 20 veroordelingen, 2 jaar cel en enkelband maar actiefste winkeldievegge van het land slaat opnieuw toe

GrimbergenFrançoise Z. (59) uit Grimbergen zat maar liefst 2 jaar in de cel nadat ze niet minder dan 20 veroordelingen voor winkeldiefstallen opliep. De vrouw is een kleptomane die haar drang om te stelen maar niet de baas kan. Enkele maanden na haar vrijlating -met een enkelband- herviel ze in een winkel in Humbeek in haar slechte gewoonte. “Als ze in stresssituaties terechtkomt dan steelt ze. Wat kunnen wij als justitie hier nog tegen doen?”, slaakte de procureur een noodkreet. Hij vordert 9 maanden cel.