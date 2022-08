200 bezoekers bij Midzomersterrennachten bij MIRA: “Jupiter en Saturnus stelen de show!”

Je hebt de midzomernachten, de nachten die het kortste zijn in het jaar, in de zomer dus. En je hebt de midzomersterrennachten. De nachten waarbij de grijze waas zo goed als weg is en je ondanks het laat donker wordt, toch prachtige waarnemingen kan doen van sterren en planeten. MIRA laat mensen hier graag mee van genieten en doet dat door heel wat telescopen klaar te zetten richting hemel en tal van vrijwilligers te voorzien om de bezoekers van een woordje uitleg te voorzien. Stuk voor stuk gepassioneerde mensen.

Zo komen we Kristof De Maeseneer (30) uit Lebbeke tegen. “Al van mijn 12 jaar ben ik gefascineerd door de sterrenhemel. Toen we het in het zesde middelbaar over sterrenkunde hadden, bleef ik op mijn honger zitten. Ik stelde de leerkracht voor om met het K.A. Dendermonde naar hier te komen en dat mocht”, blikt hij terug. “Gezien de grote groep en ik toch al vrij ruime basiskennis had tegen dan, splitsten we op en ging er een groep met Phillip Mollet (al jaar en dag educatief medewerker bij Volkssterrenwacht MIRA, red.) mee, en een groep met mij. Sindsdien was ik volledig verknocht en ben ik hier vaste vrijwilliger. Is er wat te doen? Dan vind je mij hier ook.” Hij weet op een behapbare manier uit te leggen aan de bezoekers van kleine kindjes tot volwassenen wat ze aan de andere kant van de lens ik de koepel waarnemen.

Ondertussen maakt Philippe Mollet ons warm voor het spotten van Saturnus. De enige planeet met ring die toch het stereotiepe beeld van een planeet teweeg bracht in z’n eentje, is bijna zichtbaar van achter de basiliek. “Je kan de planeet duidelijk zien met het blote oog, het ziet er uit als een felle ster. Met de telescopen kan je de prachtige ring die eigenlijk uit brokstukken bestaat zien.” Jong en oud schuiven aan om om de beurt -al dan niet op een laddertje- te kijker door de verschillende lenzen.

Rudy en Greet Schouppen zakten af van Affligem naar hier. “We zijn geen kenners”, zegt Rudy snel. “Maar ik vind het wel bijzonder fascinerend. Als er iets verschijnt of gebeurt ben ik wel geïnteresseerd. De reeks die Stijn Meuris bijvoorbeeld ooit maakte vond ik bijzonder interessant. Een aanrader!” De try-out van de reeks vond hier nog plaats in de kleine zaal.

Huur eens een telescoop

De meeste van de mensen staan op het dak en turen het heelal in, toch is het niet te vergeten dat hier een schat aan wetenschap ind e onderliggende verdiepen huist. Inclusief het clubhuis waar je wat bieren kan proeven van de naastgelegen microbrouwerij én waar je een kleine telescoop kan huren. “Ik sta paf van het heelal. Het is een droom om een sterrenkijker te hebben. Hier kan je er een. huren per maand, wellicht wordt dat mijn eerste stap”, zegt Kristof Janssens die hier ook op bezoek is.

