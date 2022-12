19 graden in kantoren en klaslokalen, 15 graden in gemeentelijke werkplaatsen: Grimbergen verlaagt temperatuur in gebouwen

Het verlagen van de temperaturen in gemeentelijke gebouwen heeft volgens schepen van Leefmilieu Chantal Lauwers (Vernieuwing) twee redenen: de doelstellingen van het Lokaal Energie- en Klimaatpact behalen én de stijgende energieprijzen. “We willen vanaf 2023 ieder jaar een energiebesparing van minstens gemiddeld 3 procent realiseren in onze eigen gebouwen”, vertelt ze. “Daarnaast moet de CO2-uitstoot van de eigen gebouwen en technische infrastructuur in 2030 met 55 procent teruggeschroefd zijn ten opzichte van 2015.”

22 graden in rusthuis

Concreet zal het voortaan maximaal 19 graden zijn in alle gemeentelijke kantoren en klaslokalen. In de gemeentelijke werkplaats zal het maximaal 15 graden zijn, in de sporthallen maximaal 16 graden. In de kleedkamers en kantines wordt de maximumtemperatuur op 20 graden ingesteld. Waar mogelijk gaat de verwarming in traphallen en gangen volledig uit. In lokaal Dienstencentrum Ter Borre en woonzorgcentrum Ter Biest houdt de gemeente een hogere temperatuur aan. Daar zal de verwarming tot 22 graden gaan. “De komende week zullen onze eigen diensten en de firma Wattson het nodige doen om de nieuwe temperaturen in alle gemeentelijke gebouwen in te stellen”, zegt schepen van Gebouwen Kirsten Hoefs (CD&V). “Voortaan zal een extra trui handig zijn.”