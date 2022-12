100.000ste fietser op F28-fietssnelweg in de bloemetjes gezet door Fietsersbond

Meise Ho­me-invaders veroor­deeld: “Hadden al eerder in dezelfde woning ingebroken”

Twee mannen zijn door de Brusselse correctionele rechtbank veroordeeld tot gevangenisstraffen van vijf en zes jaar omdat ze in november vorig jaar een gewelddadige home-invasion hadden gepleegd. Eén van beiden had enkele maanden eerder ook al ingebroken in dezelfde woning en had ook een inbraak gepleegd in Meise. Beide mannen waren bovendien geen onbekenden voor het gerecht.

13:31