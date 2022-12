1,1 miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Grimbergen raakten jullie het meest in 2022: van een festivalganger in de sloot tot een voetballer die neerzijgt op het veld

Volledig scherm Voodoo Village: hulpdiensten trekken een festivalganger uit de modder © Dieter Nijs

Het hoeft waarschijnlijk niet te verbazen dat Voodoo Village de kroon spant. Al is het dan wel heel nipt én met een apart verhaal in de marge. Op het festival moesten plots een aantal duikers uitrukken, omdat een van de feestvierders vast kwam te zitten in de modder van de slotgracht. De man werd onderkoeld naar het ziekenhuis gebracht, maar stelt het intussen gelukkig wel.

Amper één dag later was het nog harder schrikken langs het voetbalveld van Veltem. Daar zeeg Nabil Toufik (28), een speler van KSC Grimbergen, plots neer. Hij kreeg een hartaanval op het veld, maar zijn inwendige defibrillator redde zijn leven. Nabil had nooit iemand verteld over zijn defibrillator, maar verklaarde achteraf wel dat dat een grote fout was.

Straffe wending op het gemeentehuis

De Grimbergse politiek zorgde in mei voor een bommetje. Bart Laeremans (Vernieuwing) is sinds dit jaar de nieuwe burgemeester. Meerderheidspartijen N-VA en Vernieuwing dienden een motie van wantrouwen in, waardoor Chris Selleslagh (Open Vld) de sjerp moest afstaan. Laeremans heeft een verleden bij Vlaams Belang en dat was voer voor discussie.

Volledig scherm Burgemeester Bart Laeremans legt de eed af. © DN

Opvallende diefstallen

2022 leek wel het jaar van de diefstallen in Grimbergen. Zo kreeg Joris Pauwels (65) deze zomer zijn reiskoffer iets lichter terug van de luchthaven. De koffer ging niet mee naar Malaga, maar bleef achter in Zaventem. Na heel wat vijven en zessen kreeg Joris uiteindelijk zijn bagage terug, maar dan wel gebarsten en bestolen. Bij ons reconstrueerde hij het hele verhaal.

Een minstens even pijnlijk verhaal kwam in juni voor de rechtbank naar buiten. Daar werd een verpleegster veroordeeld omdat ze ging shoppen met de bankkaart van een rusthuisbewoonster die op sterven lag. De dame in kwestie bleek echter niet aan haar proefstuk toe. Ook in andere rusthuizen in de regio werd ze al aan de deur gezet, omdat er vermoedens van diefstal waren.

Met 220 diefstallen op haar conto woont de ‘beruchtste winkeldievegge van het land’ blijkbaar ook in Grimbergen. Dat leerden we niet zo lang geleden nog, toen de kleptomane werd aangehouden. Ze werd opnieuw vrijgelaten onder voorwaarden... om nadien gewoon verder te gaan. Ondertussen is de vrouw al meer dan 20 keer veroordeeld.

Volledig scherm Joris Pauwels met de bewuste koffer. © Marc Baert

Problemen in Beigem

In november kwam Ferm Kinderopvang in Beigem in het nieuws. Niet omdat het Agentschap Opgroeien hun sluiting had bevolen, wel omdat de verwarming er al twee weken kapot was. De kindjes werden er opgevangen in temperaturen van 12 graden, maar sluiten was nooit een optie. “Dan bezorgen we ouders net meer problemen”, klonk het. Het eerst nochtans ‘ingewikkelde probleem’ werd wel snel opgelost toen het verhaal bij ons naar buiten kwam.

En ook in frituur ‘t Pleintje werd de uitbaatster van het kastje naar de muur gestuurd. Zij moest wel degelijk even de deuren sluiten, omdat Fluvius de gasaansluiting niet kon openen. Die lag nochtans gewoon klaar. Uitbaatster Valerie Boeykens wilde niet dat haar klanten daardoor ergens anders frietjes zouden halen en kwam met een oplossing. “Mensen kunnen bij mij bestellen. De bestelling wordt echter in mijn tweede frituur in de Borgt klaargemaakt en in Beigem geleverd.”

Volledig scherm Valerie Boeykens in frituur 't Pleintje Beigem. Alles wat in de koeltoog lag, was voor de vuilbak. © Marc Baert

Op huizenjacht in Grimbergen

Dat de Vlaming een baksteen in de maag heeft, is alom geweten. De Grimbergse aflevering in onze huizenjacht-rubriek werd dan ook met veel belangstelling gelezen. En blijkbaar moet je al heel wat centen neertellen voor een stekje in de gemeente. Je vindt er zelfs huizen die zowaar een miljoen waard zijn.

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

