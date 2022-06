Graspoppers houden vast aan zwarte kledij, maar wapenen zich wel tegen de hitte

Guns N’ Ro­ses-front­man Axl Rose pikt concertje mee tussen het publiek in Antwerpen

Axl Rose, de frontman van Guns N’ Roses die vandaag op Graspop optreedt is gisteren al geland in België en liet zich meteen in het openbaar zien. Hij tekende samen met bassist Duff McKagan en keyboardist Dizzy Reed present op een concert van The Pink Slips in zaal Kavka in hartje Antwerpen.

