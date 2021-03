Taylor Swift en Beyonce schrijven geschiedenis: alles dat je moet weten over de Grammy’s

Grammy'sVrouwen aan de macht tijdens de Grammy’s, vannacht. De belangrijkste muziekprijzen van het jaar gingen naar Billie Eilish, Meghan Thee Stallion, H.E.R., Taylor Swift en Beyoncé. Die laatste twee schreven zelfs een stukje geschiedenis, want elk verbraken ze een record. In dit overzicht bundelen we alle hoogtepunten die je gezien moet hebben.

Opmerkelijk veel Grammy’s kwamen in de handen van vrouwelijke artiesten terecht. Om te beginnen ging de award voor ‘Record Of The Year’ (voor de beste single op een album) naar de jonge Billie Eilish, dankzij haar nummer ‘Everything I Wanted’. Taylor Swift mocht de prijs voor ‘Best Album’ in ontvangst nemen voor haar verrassende plaat ‘Folklore’. Daarmee is ze de eerste artiest ooit die drie jaar op rij de award voor ‘Beste Album’ wint. Beyoncé werd in de bloemetjes gezet voor ‘Best Rap Song’ - samen met Meghan Thee Stallion maakte ze een remix van ‘Savage’ en ‘Beste Videoclip’. Die laatste was te zien op Disney+, als de kunstfilm ‘Black Is King’. Beyoncé was gisteren maar liefst negen keer genomineerd en won haar 79ste Grammy, wat haar de artiest met de meeste beeldjes in de geschiedenis van de awards maakt.

De Grammy voor ‘Best New Artist’ ging naar Meghan Thee Stallion. Dua Lipa ging dan weer aan de haal met ‘Best Pop Vocal Album’, wat in feite betekent dat ze geprezen wordt om haar mooie zangstem. En nog meer vrouwelijk schoon: Lady Gaga en Ariana Grande wonnen de award voor beste duoperformance in de popmuziek voor ‘Rain On Me’.

(Lees verder onder de video: Meghan Thee Stallion en Beyoncé winnen ‘Best Rap Song’.)

Controverse

Naast de glitter en glamour was er ook heel wat controverse rond de Grammy’s, dit jaar. Het meest schrijnende incident was de openbare ruzie tussen The Recording Academy en zanger The Weeknd. Die laatste zou normaal gezien komen optreden tijdens de awardshow, maar de organisatie had hem gevraagd om in dat geval de halftime show van de Amerikaanse Super Bowl links te laten liggen. The Weeknd zag dat als jonge artiest niet zitten. “Ik moet alle kansen aannemen die mij worden aangeboden", liet hij hen weten. Als gevolg werden zijn single ‘Blinding Lights’ en zijn album ‘Blinding Lights’ niét genomineerd, hoewel die allebei werden gezien als de topfavorieten voor dit jaar. The Weeknd besloot vervolgens om niet naar de Grammy’s te komen, en hij liet optekenen dat hij ook de komende jaren niets meer met de show te maken wil hebben.

Naast The Weeknd liet ook Justin Bieber het afweten. Die is dan weer boos omdat zijn album ‘Changes’ werd genomineerd in de categorie pop, terwijl het volgens hem om een R&B-plaat gaat. Hoewel hij aanvankelijk aangaf dankbaar te zijn voor zijn nominaties, haakte hij last minute af voor de liveshow. Volgens zijn woordvoerder komt dat omdat Justin niet werd gevraagd om op te treden tijdens het event. De artiesten die gisterennacht wel op het podium te zien waren, waren nochtans talrijk: onder andere Billie Eilish, Dua Lipa, Taylor Swift, Meghan Thee Stallion, BTS, Cardi B, Harry Styles, Mickey Guyton, Bad Bunny, Black Pumas, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Haim, Miranda Lambert, Lil Baby, Chris Martin, John Mayer, Maren Morris en Post Malone mochten het beste van zichzelf laten zien.

ALLE WINNAARS OP EEN RIJ (Winnaars in het vet)

Record of the Year

“Everything I Wanted” — Billie Eilish

“Black Parade” — Beyoncé

“Colors” — Black Pumas

“Rockstar” — DaBaby featuring Roddy Ricch

“Say So” — Doja Cat

“Don’t Start Now” — Dua Lipa

“Circles” — Post Malone

“Savage” — Megan Thee Stallion featuring Beyoncé

Volledig scherm Billie Eilish met haar Grammy’s. © AFP

Album of The Year

“Folklore” — Taylor Swift

“Chilombo” — Jhené Aiko

“Black Pumas” (Deluxe Edition) — Black Pumas

“Everyday Life” — Coldplay

“Djesse Vol. 3" — Jacob Collier

“Women in Music Pt. III” — Haim

“Future Nostalgia” — Dua Lipa

“Hollywood’s Bleeding” — Post Malone

Volledig scherm Taylor Swift schrijft geschiedenis met drie jaar ‘Beste Album’ op een rij. © AFP

R&B Performance

“Black Parade“ — Beyoncé

“Lightning & Thunder” — Jhené Aiko Featuring John Legend

“All I Need“ — Jacob Collier Featuring Mahalia & Ty Dolla $ign

“Goat Head“ — Brittany Howard

“See Me“ — Emily King

‘Pop Vocal Album’

“Future Nostalgia” — Dua Lipa

“Changes” — Justin Bieber

“Chromatica” — Lady Gaga

“Fine Line” — Harry Styles

“Folklore” — Taylor Swift

Rap Song

“Savage” — Beyoncé, Shawn Carter, Brittany Hazzard, Derrick Milano, Terius Nash, Megan Pete, Bobby Session Jr., Jordan Kyle Lanier Thorpe & Anthony White, songwriters (Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé)

“The Bigger Picture” — Dominique Jones, Noah Pettigrew & Rai’shaun Williams, songwriters (Lil Baby)

“The Box” — Samuel Gloade & Rodrick Moore, songwriters (Roddy Ricch)

“Laugh Now, Cry Later” — Durk Banks, Rogét Chahayed, Aubrey Graham, Daveon Jackson, Ron LaTour & Ryan Martinez, songwriters (Drake Featuring Lil Durk)

“Rockstar” — Jonathan Lyndale Kirk, Ross Joseph Portaro IV & Rodrick Moore, songwriters (DaBaby Featuring Roddy Ricch)

Song of the Year

“I Can’t Breathe” — Dernst Emile II, H.E.R. & Tiara Thomas, songwriters (H.E.R.)

“Black Parade” — Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim “Kaydence” Krysiuk & Rickie “Caso” Tice, songwriters (Beyoncé)

“The Box” — Samuel Gloade & Rodrick Moore, songwriters (Roddy Ricch)

“Cardigan” — Aaron Dessner & Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift)

“Circles” — Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post & Billy Walsh, songwriters (Post Malone)

“Don’t Start Now” — Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa & Emily Warren, songwriters (Dua Lipa)

“Everything I Wanted” — Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)

“If The World Was Ending” — Julia Michaels & JP Saxe, songwriters (JP Saxe Featuring Julia Michaels)

Latin Pop Urban Album

YHLQMDLG — Bad Bunny

Por Primera Vez — Camilo

Mesa Para Dos — Kany García

Pausa — Ricky Martin

3:33 — Debi Nova

Melodic Rap Performance

“Lockdown” — Anderson Paak

“Rockstar” — DaBaby Featuring Roddy Ricch

“Laugh now, Cry Later” — Drake Featuring Lil Durk

“The Box” — Roddy Ricch

“Highest in the Room” — Travis Scott

Pop Solo Performance

“Watermelon Sugar“ — Harry Styles

“Yummy“ — Justin Bieber

“Say So“ — Doja Cat

“Everything I Wanted“ — Billie Eilish

“Don’t Start Now“ — Dua Lipa

“Cardigan“ — Taylor Swift

Country Album

Wildcard — Miranda Lambert

Lady Like — Ingrid Andress

Your Life Is A Record — Brandy Clark

Nightfall — Little Big Town

Never Will — Ashley McBryde

New Artist

Megan Thee Stallion

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Producer of the Year, non-classical

Andrew Watt

Jack Antonoff

Dan Auerbach

Dave Cobb

Flying Lotus

Country Song

“Crowded Table” — Brandi Carlile, Natalie Hemby & Lori McKenna, songwriters (The Highwomen)

“Bluebird” — Luke Dick, Natalie Hemby & Miranda Lambert, songwriters (Miranda Lambert)

“The Bones” — Maren Morris, Jimmy Robbins & Laura Veltz, songwriters (Maren Morris)

“More Hearts Than Mine” — Ingrid Andress, Sam Ellis & Derrick Southerland, songwriters (Ingrid Andress)

“Some People Do” — Jesse Frasure, Shane McAnally, Matthew Ramsey & Thomas Rhett, songwriters (Old Dominion)

Country Duo/Group Performance

10,000 Hours — Dan + Shay & Justin Bieber

All Night — Brothers Osborne

Ocean — Lady A

Sugar Coat — Little Big Town

Some People Do — Old Dominion

Country Solo Performance

“When My Amy Prays” — Vince Gill

“Stick That In Your Country Song” — Eric Church

“Who You Thought I Was” — Brandy Clark

“Black Like Me” — Mickey Guyton

‘Bluebird” — Miranda Lambert

Rock Album

The New Abnormal — The Strokes

A Hero’s Death — Fontaines D.C.

Kiwanuka — Michael Kiwanuka

Daylight — Grace Potter

Sound & Fury — Sturgill Simpson

Rock Song

“Stay High” — Brittany Howard, Songwriter (Brittany Howard)

“Kyoto” — Phoebe Bridgers, Morgan Nagler & Marshall Vore, Songwriters (Phoebe Bridgers)

“Lost In Yesterday” — Kevin Parker, Songwriter (Tame Impala)

“Not” — Adrianne Lenker, Songwriter (Big Thief)

“Shameika” — Fiona Apple, Songwriter (Fiona Apple)

Metal Performance

“Bum-Rush” — Body Count

“Underneath“ — Code Orange

“The In-Between“ — In This Moment

“Bloodmoney“ — Poppy

“Executioner’s Tax (Swing Of The Axe)“ – LIVE — Power Trip

Rock Performance

“Shameika” — Fiona Apple

“Not” — Big Thief

“Kyoto” — Phoebe Bridgers

“The Steps” — HAIM

“Stay High” — Brittany Howard

“Daylight” — Grace Potter

Rap Album

King’s Disease — Nas

Black Habits — D Smoke

Alfredo — Freddie Gibbs & The Alchemist

A Written Testimony — Jay Electronica

The Allegory — Royce Da 5’9”

Rap - Sung Performance

“Savage” — Megan Thee Stallion Featuring Beyoncé

“Deep Reverence” — Big Sean Featuring Nipsey Hussle

“Bop” — DaBaby

“What’s Poppin” — Jack Harlow

“The Bigger Picture” — Lil Baby

“Dior” — Pop Smoke

Traditional Pop Vocal Album

American Standard — James Taylor

Blue Umbrella — (Burt Bacharach &) Daniel Tashian

True Love: A Celebration Of Cole Porter — Harry Connick, Jr.

Unfollow The Rules — Rufus Wainwright

Judy — Renée Zellweger

Pop Duo/Group Performance

“Rain on Me” — Lady Gaga with Ariana Grande

“Un Día (One Day)” — J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny & Tainy

“Intentions” — Justin Bieber featuring Quavo

“Dynamite” — BTS

“Exile” — Taylor Swift featuring Bon Iver

Volledig scherm Een gelukkige Taylor Swift. © Chris Pizzello/Invision/AP