Silk Sonic, Foo Fighters en Olivia Rodrigo vallen in de prijzen: alles wat je moet weten over de Grammy’s

De belangrijkste muziekprijzen van de wereld werden na twee jaar eindelijk weer in een volle zaal uitgereikt. De afgelopen twee edities was dat vanwege de coronamaatregelen onmogelijk. Eigenlijk zouden de Grammy’s al in januari worden uitgereikt, maar de show werd uitgesteld vanwege de coronapandemie. Ook werd gekozen voor een andere locatie: de MGM Grand in Las Vegas in plaats van Los Angeles. Talkshowpresentator en komiek Trevor Noah was gastheer van de uitreiking. In totaal werden er op zondag tijdens de 64ste Grammy Awards in 86 categorieën prijzen uitgereikt.

Grote winnaars

Silk Sonic, het gezamenlijke R&B-project van Bruno Mars en Anderson .Paak, heeft op zondag de Grammy voor Song van het Jaar gewonnen voor de single ‘Leave The Door Open’. Het duo versloeg in de prestigieuze categorie onder anderen de zangeressen Billie Eilish en Olivia Rodrigo.Bruno Mars, die al elf Grammy’s op zijn naam heeft staan, deelt deze nieuwe onderscheiding met de co-writers van het nummer. Eerder op de avond won Silk Sonic ook al de Grammy voor beste R&B Song. De prijs van beste R&B Performance moeten de twee heren delen met Jazmine Sullivan. “Ik wil iedereen bedanken die ons geholpen heeft met dit album. En Andy, ik ben zo trots dat ik dit met jou kan doen”, klonk het achteraf bij Bruno Mars.

Olivia Rodrigo ging naar huis met de award van Best New Artist. De 19-jarige zangeres was ook aanwezig tijdens de awardshow om haar award in ontvangst te nemen. “Dit is mijn grootste droom die uitkomt”, aldus de zangeres tijdens haar overwinningsspeech.” Rodrigo bedankte tijdens haar speech ook een aantal belangrijke personen in haar leven. Bedankt aan iedereen bij Interscope, vooral John Janick. Bedankt om in mij en mijn talent te geloven.” Vervolgens kwamen ook de beste vrienden en de ouders van de zangeres aan bod. “Ik zie jullie graag.”

De Foo Fighters vielen, amper negen dagen na het overlijden van hun drummer Taylor Hawkins, drie keer in de prijzen tijdens de uitreiking. De band won in de categorie Best Rock Performance, Best Rock Song en Best Rock Album. Dave Grohl, Pat Smear, Chris Shiflett, Nate Mendel en Rami Jaffee waren zelf niet aanwezig tijdens de Grammy Awards. Normaal gezien ging de band ook optreden tijdens de uitreiking, maar na het overlijden van Hawkins besloot de groep om hun optreden te annuleren. Presentator Jimmy Jam drukte tijdens de Grammy Premiere Ceremony, een kleinere uitreiking voorafgaand aan de grote show, ook zijn medeleven uit aan de nabestaanden van Hawkins.

Emotioneel eerbetoon

Ook tijdens de awardshow zelf was er tijd voor een eerbetoon. Tijdens de show werd er een video uitgezonden waarin foto’s en video’s van de overleden drummer te zien waren. Tijdens het eerbetoon was ook ‘My Hero’, een nummer van de Foo Fighters, te horen. Trevor Noah, die de Grammy Awards presenteerde, introduceerde de video. “Normaal gezien had ik op dit moment het optreden van de Foo Fighters moeten aankondigen”, klonk het door de microfoon. “Aangezien ze deze avond drie Grammy Awards gewonnen hebben, zouden we dit moment nu samen gevierd hebben. Maar uiteraard zijn de Foo Fighters - na het overlijden van hun legendarische drummer Taylor Hawkins - hier niet aanwezig. Onze gedachten zijn niet alleen bij de familie en vrienden van Taylor, maar ook bij de familie en fans van de Foo Fighters. Daarom willen we dit moment gebruiken om even stil te staan bij het overlijden van Taylor.” Verder bracht ook Billie Eilish nog een eerbetoon aan Taylor Hawkins. Tijdens haar performance van ‘Happier Than Ever’ droeg de zangeres een T-shirt met het gezicht van de drummer op.

Alle belangrijkste winnaar op een rij:

Best Pop Duo/Group Performance

Tony Bennett & Lady Gaga - I Get a Kick Out of You

Justin Bieber & Benny Blanco - Lonely

BTS - Butter

Coldplay - Higher Power

Doja Cat Featuring SZA - Kiss Me More

Best Pop Vocal Album

Justin Bieber - Justice (Triple Chucks Deluxe)

Doja Cat - Planet Her (Deluxe)

Billie Eilish - Happier Than Ever

Ariana Grande - Positions

Olivia Rodrigo - Sour

Best R&B Album

Snoh Aalegra - Temporary Highs in the Violet Skies

Jon Batiste - We Are

Leon Bridges - Gold-Diggers Sound

H.E.R. - Back of My Mind

Jazmine Sullivan - Heaux Tales

Best New Artist

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

Finneas

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Song of the Year

Ed Sheeran - Bad Habits

Alicia Keys & Brandi Carlile - A Beautiful Noise

Olivia Rodrigo - Drivers License

H.E.R. - Fight for You

Billie Eilish - Happier Than Ever

Doja Cat Featuring SZA - Kiss Me More

Silk Sonic - Leave the Door Open

Lil Nas X - Montero (Call Me by Your Name)

Justin Bieber Featuring Daniel Cesar & Giveon - Peaches

Brandi Carlile - Right on Time

Best Traditional Pop Vocal Album

Tony Bennett & Lady Gaga - Love for Sale

Norah Jones - ’Til We Meet Again (Live)

Tori Kelly - A Tori Kelly Christmas

Ledisi - Ledisi Sings Nina

Willie Nelson - That’s Life

Dolly Parton - A Holly Dolly Christmas

Best Pop Solo Performance

Justin Bieber - Anyone

Brandi Carlile - Right on Time

Billie Eilish - Happier Than Ever

Ariana Grande - Positions

Olivia Rodrigo - Drivers License

Best Rap Album

J. Cole - The Off-Season

Nas - King’s Disease II

Tyler, the Creator - Call Me If You Get Lost

Kanye West - Donda

Best Rap Song

DMX Featuring Jay-Z & Nas - Bath Salts

Saweetie Featuring Doja Cat - Best Friend

Baby Keem Featuring Kendrick Lamar - Family Ties

Kanye West Featuring Jay-Z - Jail

J. Cole Featuring 21 Savage & Morray – ​​My Life

Best R&B Song

H.E.R. - Damage

SZA - Good Days

Giveon - Heartbreak Anniversary

Silk Sonic - Leave the Door Open

Jazmine Sullivan - Pick Up Your Feelings

Best R&B Performance

Snoh Aalegra - Lost You

Justin Bieber Featuring Daniel Cesar & Giveon - Peaches

H.E.R. - Damage

Silk Sonic - Leave the Door Open

Jazmine Sullivan - Pick Up Your Feelings

Best Rock Album

AC/DC - Power Up

Black Pumas - Capitol Cuts - Live From Studio A

Chris Cornell - No One Sings Like You Anymore Vol. 1

Foo Fighters - Medicine at Midnight

Paul McCartney - McCartney III

Best Rock Song

Weezer - All My Favorite Songs

Kings of Leon - The Bandit

Mammoth WVH - Distance

Paul McCartney - Find My Way

Foo Fighters - Waiting on a War

Best Rock Performance