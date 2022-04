Drie Grammy Awards voor Foo Fighters, week na plotse dood drummer Taylor Hawkins

Glamour, hip hop en #metoo: alles wat je moet weten over de 60ste Grammy's vannacht

Voor de zestigste keer worden vannacht de belangrijkste muziekprijzen ter wereld uitgereikt. Dat gebeurt dit jaar voor het eerst sinds vijftien jaar in New York, meer bepaald in Madison Square Garden. En dat is niet de enige stijlbreuk. Ontdek nu al alles wat je moet weten over de Grammy's om morgenvroeg helemaal mee te zijn.

28 januari